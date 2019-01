Reddit this

Freddie Stroma: Der "Harry Potter"-Star dreht jetzt für "Game of Thrones"

Eine Rolle in der Filmreihe „Harry Potter“ zu ergattern ist für einen Schauspieler eine riesige Ehre und ein deutliches Augenmerk in jedem Karriereverlauf. Doch Freddie Stroma, der in der weltberühmten Fantasy-Reihe den talentierten Quidditch-Spieler Cormac McLaggen verkörperte, hat nun sogar eine weitere Mega-Rolle abgesahnt!