Glücksrad-Moderator Frederic Meisner: Überraschende Sex-Beichte!

Huch, so offen hat man Frederic Meisner ja selten erlebt. Der Kult-Moderator ist eigentlich dafür bekannt, dass er sein Privatleben größten Teils geheim hält. Umso überraschender ist nun das neuste Statement des 64-Jährigen, in dem er in einer überraschenden Sex-Beichte tiefe Einblicke gibt...

Frederic Meisner: Es wurde ruhig um den "Glücksrad"-Moderator

Seinen großen Durchbruch erlebte Frederic Meisner in seiner Jugend als Model und Moderator. Vor allem bei "Glücksrad" feierte der 64-Jährige wahre Mega-Erfolg. Nichtsdestotrotz wurde es in der letzten Zeit ruhig um den Fernseh-Star. Bis jetzt! In einer unerwarteten Beichte berichtet er nun, dass er beim Bettsport scheinbar noch auf Hochtouren läuft...

Frederic Meisner: Sex-Geheimnis gelüftet

Wie Frederic Meisner nun berichtet, würde bei ihm im Bett definitiv noch die Post abgehen. Auf die Frage, ob man im Alter weniger Sex hat, verrät der Moderator gegenüber "RTL": "Überhaupt nicht, im Gegenteil. Je älter man wird, umso . . ., man weiß ja, was auf einem zukommt, und umso interessanter wird auch der Beischlaf." Ehrliche Worte, die zeigen: Frederic ist auch mit 64 Jahren absolut kein Kind von Traurigkeit…