Frédéric Prinz von Anhalt: Wohnung in Flammen - Rettung in letzter Sekunde!

Eigentlich wollte er sich nur etwas Leckeres kochen. Doch bei dem Versuch löste Frédéric Prinz von Anhalt (80) einen Küchenbrand in seinem Penthouse in Los Angeles aus und zog sich eine Rauchvergiftung zu. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, rettete ihn die Feuerwehr in letzter Sekunde.