Frédéric Sinistra: Kickbox-Star stirbt an Corona!

Auf Bildern bei Instagram war erkennbar, dass der Sportler einen schweren Verlauf der Krankheit hatte. Und dennoch glaubte er nicht an Corona, denn "eine Reihe von Krankheiten" können Lungen angreifen, wie er selbst sagte. "Ein Krieger dankt niemals ab!!! Ich werde noch stärker zurückkommen und danke euch allen schon jetzt für eure Unterstützung", teilte er mit. Seine Ehefrau bedankte sich für die Unterstützung, aber behauptete ebenfalls, dass er nicht an Corona gestorben sei. "Er hätte nie akzeptiert, dass das, was mit ihm passiert ist, dazu dient, Angst zu verbreiten und die Impfung zu bewerben", heißt es in einem Statement.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: