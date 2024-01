Frédéric von Anhalt: Leihmutter-Casting! Er will Vater werden

Doch warum ist ihm ein Stammhalterso wichtig? Er wolle nicht, dass sein Geld nach dem Tod an den Staat geht,sagt er. "Deshalb suche ich eine deutsche Blondine zwischen 21 und 24 Jahren, die bereit ist, mein Kind für mich auszutragen." Um der Leihmutter noch einen echten Anreiz zu geben, ist der Prinz bereit, dafür eine Million Dollar zu zahlen. Einen entsprechenden Scheck habe er bereits beiseiner Hausbank in Los Angeles ausstellen lassen.

Seine acht Adoptivsöhne sehen von seinem Erbe in Höhe von 30 Millionen Euro übrigens nichts. Das sei "bewusst nie so vertraglich vereinbart" worden, erklärt Frédéric von Anhalt. "Die waren doch nur scharf auf meinen Titel." Der Prinz selbst wurde übrigens als Hans-Robert Lichtenberg in Rheinland-Pfalz geboren. Zu seinem Adelstitel kam er selbst durch eine Adoption. Weltweit bekannt wurde der schräge Deutsche durch seine Hochzeit mit der wesentlich älteren Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor 1986