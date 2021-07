Frédéric von Anhalt & Gina-Lisa Lohfink: Der Zoff eskaliert komplett

Frédéric attackiert Gina-Lisa

Frédéric war schon von Anfang an nicht gut auf Gina-Lisa zu sprechen und regte sich besonders über ihre Schönheitsoperationen auf. "Ich habe Gina-Lisa gar nicht erkannt, wo ich hier reinkam – dadurch, dass sie sich jetzt so verunstaltet hat", so der 78-Jährige. "Die hat sich so verunschönern lassen. Die sieht so unvorteilhaft hässlich aus!" Seiner Meinung nach habe die TV-Blondine ihre Natürlichkeit verloren.

Und auch Gina-Lisa hatte die Nase schnell voll. "Er ist so ein böser Mensch. Frederic, wir sind ein Team, du musst dich anpassen", polterte sie, weil er vorzeitig aus einem Gruppengespräch verschwand. "Hör mal, du bist auch nicht mehr knusperfrisch. Shut the f*ck up", konterte Frédéric schreiend. Auch bei der Exit-Verkündung konnten die beiden sich nicht vertragen.

Früher verstanden der Skandal-Prinz und Gina-Lisa sich besser und er wollte sie sogar adoptieren. Und warum hat das nicht geklappt? Seine Erklärung: "Die war bisschen doof in der Birne."

Alle Infos zu "Kampf der Realitystars" bekommt ihr im Video: