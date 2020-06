freekesha: Kesha darf wegen Rechtsstreit keine Musik veröffentlichen!

Seit geschlagenen zwei Jahren sind der Sängerin die Hände gebunden. Seitdem kämpft sie in einem erbitterten Rechtsstreit gegen ihren ehemaligen Produzenten Lukasz Gottwald. Damals hat Kesha „Dr. Luke“ wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung verklagt. Doch der Produzent schlug zurück. Er verklagte die Künstlerin wiederum wegen Verleumdung und besteht auf die vertraglich festgelegten Vereinbarungen, dass Kesha mit keinem anderen Produzenten zusammenarbeiten darf. Nun hat sich Kesha via Twitter verzweifelt an ihre Fans gewendet. In einem Video, das mit #freekesha versehen ist, bittet sie um Unterstützung. Sie erklärt, wie groß ihre Angst vor dem Gerichtstermin, der für Dienstag festgelegt war, ist.