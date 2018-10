Freund enthauptet: Mann spaziert mit abgehacktem Kopf zur Polizei

Reddit this

In Indien hat ein Mann seinem guten Freund den Kopf abgehackt. Der Grund macht einfach nur sprachlos...

In Karnataka (Indien) spielten sich am Samstag bizarre Szenen auf den Straßen ab. Wie die „SUN“ berichtet, lief ein Mann mit einem abgehackten Kopf in seiner Hand herum.

Er enthauptete seinen Freund

Diesen hatte der 24-Jährige einem alten Freund abgehackt. Er lockte ihn an einen abgelegenen Ort und brachte ihn brutal um. Anschließend stieg der Mörder auf sein Motorrad, fuhr zur nächsten Polizeistation und tauchte dort blutüberströmt und mit dem Kopf auf.

Er gab an, dass der Tote sich schon seit einiger Zeit an seine Mutter herangemacht hätte. Das wollte der Mann nicht mehr dulden und entschied sich zu dem grausamen Mord.

"Wir untersuchen den Vorfall. Der Angeklagte und das Opfer waren gute Freunde. Es scheint, dass das Opfer am Morgen starb, kurz bevor sein Kopf zur Station gebracht wurde“, erklärt der Polizist Shivaprakash Devaraj. In Karnataka ist es bereits die dritte Enthauptung innerhalb eines Monats.