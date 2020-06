Friends: Nach 12 Jahren kommt die TV-Reunion

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer sollen nun aber zumindest für einen Abend wieder gemeinsam vor die Kamera.

In einer NBC-Show zu Ehren von James Burrows sollen sie zusammen vor der Kamera stehen. Burrows machte sich einen Namen als Regisseur von Kultserien wie "Cheers", "Mike & Molly", "Will & Grace" und natürlich auch von einigen Episoden von "Friends". Nach seiner 1000. Serienfolge in der er Regie führte, gibt es nun ein TV-Special für ihn.

Ein TV-Comeback der gesamten "Friends"-Clique wäre eine großartige Aktion für Burrows und auch für die Fans, doch NBC bangt noch, ob auch wirklich alles glatt geht: „Wir hoffen, dass alle sechs gleichzeitig im selben Raum sein werden, aber wir sind nicht sicher, ob wir das logistisch schaffen."