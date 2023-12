Fritz Wepper: Traurige Weihnachten ohne eine Bruder

Den Tannenbaum schmücken, Geschenke einpacken und gemeinsam Speisen in der Küche zubereiten: Denkt Fritz Wepper (82) an Weihnachten, kommen all die Erinnerungen an seinen kürzlich verstorbenen Bruder Elmar († 79) wieder hoch. "Neue Post" sprach mit dem Schauspieler über seine schwerste Zeit.