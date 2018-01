Fritz Wepper: Überraschende Beichte!

Fritz Wepper vielen Fernseh-Fans aus "ARD"-Erfolgsserie "Um Himmels Willen" bekannt. Aber nicht nur als Seriendarsteller feiert Fritz Wepper große Erfolge. Seine Filmografie weist eine Reihe von echten Filmklassikern vor, bei denen Fritz Wepper mitspielte. Nun überrascht der 76-Jährige seine Fans mit einer überraschenden Beichte!

Fritz Wepper: Dramatische Herz-OP

Fritz Wepper bei "Um Himmels Willen"

Seit knapp 15 Jahren steht Fritz Wepper für die Erfolgsserie "Um Himmels Willen" als Bürgermeister Wöller vor der Kamera. Echten Serienfans sind die ewigen "Streitereien" zwischen dem Bürgermeister und der Hauptdarstellerin Schwester Hanna, die von Ja­ni­na Hart­wig gespielt wird, bestens bekannt. Umso überraschender ist nun die Aussage von Fritz Wepper, mit der er ein intimes Serien-Geständnis ablegt.

Fritz Wepper und Janina Hartwig

Im Gegensatz zu den Serien-Charakteren scheinen sich Fritz Wepper und Janina Hartwig blendend zu verstehen. So verrät Fritz Wepper gegenüber "Bild": Wir waren zwar mal un­ter­schied­li­cher Mei­nung, aber einen Streit hat­ten wir nie." Janina Hartwig ergänzt: "Man spüre zwar, wenn der andere schlecht drauf sei, doch meisten würden bereits ein paar Streicheleinheiten reichen, damit die Mundwinkel wieder nach oben gingen."

Auch von einem Serien-Aus kann nicht die Rede sein. So berichtet Fritz Wepper: "So­lan­ge wir, also ich, ge­sund bin, so­lan­ge die Zu­schau­er uns sehen wol­len und so­lan­ge die Ver­ant­wort­li­chen das Geld einsam­meln, um sich diese Pro­duk­ti­on und uns zu leis­ten, so lange wird es wei­ter­ge­hen."