Frost-Hammer: Der Winter kommt!

Vor rund einer Woche hatten wir noch 30 Grad. In dieser Woche wird es 35 Grad kälter, denn nachts sinkt das Thermometer auf bis zu minus 5 Grad. Damit droht Bodenfrist und sogar Schnee! „Selbst Luftfrost wurde regional gemessen, das heißt auch in zwei Metern Höhe lagen die Tiefstwerte stellenweise bei 0 Grad und etwas darunter“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ in der „Bild“-Zeitung.

Immerhin kann es am Mittwoch mit bis zu 20 Grad wieder etwas milder werden. Am Donnerstag steigt das Thermometer auf nochmal 25 Grad.

Tagsüber noch warm, nachts Bodenfrost

Die Nächte gehen auch in dieser Woche sehr frostig weiter. „Ein Wintereinbruch bis in tiefe Lagen ist erst mal nicht in Sicht. Die längerfristigen Trends sagen bis zum 10. Oktober keinen massiven Kaltlufteinbruch mit Schnee bis ganz runter voraus“, so der Wetter-Experte weiter. Es herrscht also ein heftiger Temperaturwechsel – tagsüber um die 20 Grad, nachts teilweise unter dem Gefrierpunkt mit Bodenfrost. Immerhin soll es erstmal trocken bleiben – die nächsten Niederschläge drohen wohl erst in der nächsten Woche.