Frost-Hammer: Jetzt wird es richtig kalt in Deutschland

Zu Regen und einer dicken Wolkendecke kommt in einzelnen Regionen jetzt auch noch Nebel und Frost. An den Küsten ist mit starkem Wind und teilweise stürmischen Böen zu rechnen.

Von Nordwest bis Südost sind Tiefstwerte von 11 bis 2 Grad zu erwarten. Am Alpenrand und im schwäbischen Bergland soll es lokal sogar Frost geben. Im Süden und in den Alpentälern wird am Donnerstag Frost bis zu minus 1 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besonders für Autofahrer ist da Vorsicht geboten.