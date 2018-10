Reddit this

Frost, Schnee & Kälte: So heftig schlägt der Winter jetzt zu!

Der Herbst zum Wohlfühlen verabschiedet sich: Nach dem Sturm in der letzten Woche kommt jetzt der erste Wintereinbruch.

Im Osten kann es teilweise noch stürmisch bleiben – besonders in höheren Lagen muss mit Böen gerechnet werden. Heftiger Regen sorgt dabei ebenfalls für eher ungemütliches Wetter.

In den nächsten Tagen geht es auch so weiter. Es bleibt nass, teilweise stürmisch und es wird kühler. Nur vereinzelt kommt die Sonne mal zum Vorschein. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad.

Schnee am Wochenende

Am Freitag wird es mit 9 bis 15 Grad nochmal deutlich kälter. Am Wochenende droht dann der erste Wintereinbruch. Die Schneefallgrenze kann auf 500 Meter sinken. Die Temperaturen liegen bei nur noch 4 bis 10 Grad. Sogar in mittleren Lagen ist Schnee nicht ausgeschlossen. Nacht können die Werte teilweise unter den Gefrierpunkt fallen. Schnee wäre dann sogar im Flachland nicht ausgeschlossen, welcher aber nicht liegen bleibt. Ungemütlich wird es trotzdem – und das fast überall…