Frost-Schock: Kälte-Peitsche kommt nach Deutschland

Am Wochenende wurde es winterlich in Deutschland. Nun wird es von Tag zu Tag immer kälter!

Der Winter nimmt in Deutschland jetzt richtig Fahrt auf. In den vergangenen Tagen kam es zu einigen Schneefällen in höheren Lagen – besonders in Bayern wurde es weiß.

Es wird deutlich kälter

Mit dem Schnee war’s das erst mal, aber der Winter bleibt – es wird sogar noch viel kälter! Die Temperaturen lagen in den vergangenen Tagen bei Höchstwerten um die 8 Grad. Nun wird es nochmal deutlich kälter – in den nächsten Tagen liegen die Höchstwerte bei teilweise nur noch 5 Grad.

Besonders kalt wird es im Süden. Richtig frostig wird es nachts, denn dann liegen die Werte deutlich unter dem Gefrierpunkt. Die Werte liegen dann bei rund Minus 5 Grad. Da vorerst nicht mit Niederschlägen zu rechnen ist, bleiben die Schneefälle aus.