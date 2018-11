Reddit this

Frost-Warnung: So heftig schlägt der Winter zu

Der Winter hält Einzug in Deutschland und schlägt derzeit voll zu!

In der vergangenen Nacht und am Morgen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem im Norden und Osten vor Frost und einer erhöhten Glatteis-Gefahr.

Sturmböen, Glatteis und Frost

So geht es auch vorerst bis zum Wochenende weiter: Vor allem nachts muss verbreitet mit Frost gerechnet werden. Die Temperaturen sinken auf bis zu Minus 5 Grad, in höheren Lagen kann es sogar noch kälter werden. Wetterdienste warnen in höheren Lagen auch vor Glatteisregen und Sturmböen.

„Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südöstlicher Richtung auf“, schreibt der DWD auf seiner Website. Immerhin soll es ab Freitag zumindest tagsüber etwas wärmer werden – vor allem im Westen sind dann Temperaturen von sogar bis zu milden 10 Grad möglich.