Frühchen wurde in der 24. Schwangerschaftswoche geboren - so sieht das Baby heute aus

Der kleine Toby musste bereits zu Beginn seines jungen Lebens darum kämpfen. Er wurde in der 24. Schwangerschaftswoche geboren und wog gerade einmal 667 Gramm.

Im Video seht ihr, wie Toby sich entwickelt hat:

Ärzte schätzen die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Babys, das so früh zur Welt kommt, auf nur knapp 50 Prozent.

Tobys Mutter schwebte in Lebensgefahr

Der Grund für die Frühgeburt: Tobys Mutter schwebte in Lebensgefahr. Sie litt an einer schweren, sogenannten Präeklampsie. Das ist eine, ausschließlich in der Schwangerschaft auftretende Erkrankung, die erhöhten Blutdurck, vermehrte Eiweisausscheidung im Urin und Wassereinlagerungen mit sich bringt. Damit seine Mutter überleben konnte, musste Tobys Geburt eingeleitet werden.

Weil Tobys Atemwege bei seiner Geburt noch nicht vollständig entwickelt waren, musste er sofort künstlich beatmet werden. Zudem bekam der Junge dann auch noch eine schwere Infektion. Aber Toby hat es geschafft! Er hat überlebt und ist heute ein aufgeweckter, fröhlicher Junge!