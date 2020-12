Fürst Albert II.: Neuer Look sorgt für Verwirrung! So hat man ihn noch nie gesehen

Auf dem Foto ist auch Charlènes neue Frisur deutlich zu erkennen. Sie schockierte ihre Fans vor kurzem mit einem frechen Sidecut - eine Seite ihrer Haare hat sie sich also komplett abrasiert. Es sieht ganz so aus, als würden sich Albert und seine Frau bewusst von ihren klassischen Looks verabschieden und endlich das tun, worauf sie wirklich Lust haben. Und das ist letztendlich ja auch die Hauptsache...

Süße Foto-Überraschung! Damit hat keiner gerechnet: