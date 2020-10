Fürst-Albert: Ist er heimlich Papa geworden?

Eine 34-jährige Brasilianerin behauptet ein gemeinsames Kind mit dem Fürsten zu haben. Die soll 2004 gezeugt worden sein.

Wie "Bunte" berichtet, soll jetzt ein Brief vom September aufgetaucht sein, in dem sich die Tochter höchstpersönlich an den Monegassen wendet. "Lieber Papa! Ich wollte gerade nach Italien aufbrechen, aber ich habe Covid bekommen, sodass ich noch ein paar Tage warten muss. Ich hoffe, Sie am Flughafen zu treffen, wenn ich ankomme. Ich weiß, es wird nicht so sein, aber vielleicht werde ich dieses Jahr Weihnachten mit meinem Papa feiern. Küsse, Ihre Tochter", soll darin geschrieben sein.

Mutter und Tochter haben einen Anwalt engagiert, der auf einen Vaterschaftstest besteht. Ob sich Fürst Albert darauf einlässt? Und wie das Ergebnis aussehen wird? Man darf gespannt sein...

