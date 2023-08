Fürst Albert: Jetzt hat er Charlene durch eine 31-Jährige ersetzt

Beim Formel-1-Rennen und bei einem Basketballspiel des "AS Monaco Basket" war Jazmin Grace ebenso dabei wie bei einer Ausstellung über Fürst Rainier († 81). "Es war für mich das erste Mal in diesem Jahr und eine Ehre, dort zu sein und die Familie zu repräsentieren." Die Familie repräsentieren – so, so. Ist das nicht eigentlich die Aufgabe von Fürstin Charlene (45)?

Doch wo einst Charlene war, ist jetzt Jazmin Grace. Die gebürtige Amerikanerin, die aus einer Affäre Alberts mit der Kellnerin Tamara Rotolo (61) stammt, geht im Palast ein und aus – und will ihren neuen Status nicht aufgeben.

Während sich ihre Stieftochter Jazmin Grace (31) gerne auf den vielen Events in Monaco präsentiert, verschwindet sie immer mehr im Hintergrund: Charlene (45) nimmt kaum noch Termine für das Fürstenhaus wahr. Fürst Albert und sie scheinen sich darauf geeinigt zu haben, dass die Fürstin sich zu ihrem eigenen Wohl etwas aus der Öffentlichkeit zurückzieht. In den letzten Wochen und Monaten war sie nur noch selten zu sehen.

Manch einer fragt sich, ob der nächste Zusammenbruch der Fürstin, die zuletzt häufig gesundheitliche Probleme hatte, nicht nur eine Frage der Zeit ist. Sicher ist: Sollte es tatsächlich dazu kommen, steht ihr Ersatz schon bereit.