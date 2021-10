Fürst Albert & Charlène von Monaco: Trennungshorror! Jetzt ist von Scheidung die Rede!

Geredet wird immer viel. Wird in Wahrheit schon die Scheidung verhandelt? Dann könnte Charlene sicher mit einer stolzen Summe rechnen.

Vielleicht bleibt sie sogar so lange in ihrer Heimat, bis sie sich mit Albert geeinigt hat? Auch von einer verpfuschten Schönheits-OP wird in Monaco gemunkelt. Aber ob das alles stimmt, ist völlig unklar.

Zurück bleibt die Frage: Was wird aus den Kindern? Jacques ist Thronfolger, Charlene wird mit ihm und seiner Schwester niemals in Südafrika leben dürfen. Man kann nur hoffen, dass sich alle Fragen in Schall und Rauch auflösen...