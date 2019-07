Fürst Ferdinand von Bismarck ist tot

Reddit this

Wie jetzt bekannt wurde, ist Fürst Ferdinand von Bismarck nach Komplikationen während einer Operation verstorben.

Die Familie von Bismarck gibt in großer Trauer bekannt, dass Fürst Ferdinand von Bismarck am Abend vom 23ten Juli 2019 im Alter von 88 Jahren im St. Adolf-Stift in Reinbek verstorben ist", bestätigt die Familie gegenüber "Bunte". Weswegen der Adelige operiert wurde, ist nicht bekannt.

Fürst Ferdinand von Bismarck ist der Urenkel von Fürst Otto von Bismarck, dem ersten deutschen Reichskanzler. Er hinterlässt vier Kinder und seine Ehefrau Elisabeth.

