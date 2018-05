Fürst Franz Alexander von Isenburg ist tot!

Der deutsche Adel trauert um eines seiner beliebtesten Mitglieder! Wie jetzt durch die Pressestelle der Familie bekannt gegeben wurde, verstarb Fürst Franz Alexander von Isenburg am vergangenen Samstag. Der Fürst wurde 74 Jahre alt.

Fürst Franz Alexander von Isenburg verstarb nach Leiden

Wie durch die Pressestelle von Schlosses Birstein -dem Familiensitz der Fürstenfamilie- heißt, verstarb der Fürst nach langem Leiden. So heißt es in dem Statement, dass der Fürst nach langem, mit großer Geduld getragenem Leiden verstorben sei.

Fürst Franz Alexander von Isenburg wird am 19. Mai beigesetzt

Wie es in dem Statement weiterhin heißt, wird der Fürst am kommenden Wochenende beigesetzt. Seine Nachfolge tritt nun sein Sohn Erbprinz Alexander an. Fürst Franz Alexander von Isenburg hinterlässt seinen Ehefrau Fürstin Elisabeth Christine von Isenburg sowie seinen Sohn, seine Schwiegertochter und seine zwei Enkelkinder.