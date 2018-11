Fürst Karl-Heinz : Das ist seine neue Freundin

Was für ein Liebes-Schock! Vor einigen Monaten gaben Fürst Karl-Heinz und seine Andrea ihre Trennung bekannt - nach 30 Jahren Ehe! "Wir haben festgestellt, dass wir im Laufe unserer vielen gemeinsamen Aktivitäten in erster Linie beste Freunde geworden sind, aber die Zweisamkeit und unsere Liebe ein wenig auf der Strecke geblieben ist und wir bereits seit längerem wie vertraute Freunde zusammenleben", begründete der Fürst das Liebes-Aus auf seinem -Account.

"Sie ist die Liebe meines Lebens"

Lange Liebeskummer hatte Heinz allerdings nicht. Er hat bereits eine neue Frau an seiner Seite: Sylvwia. Sie arbeitet als Managerin eines polnischen Kaffee- und Teeunternehmens. Heinz' lernte ihre Eltern über Freunde kennen und besuchte sie wenig später in Polen mit seiner Ex Andrea. "Da lernte ich ihre Tochter kennen", erzählte er "das Neue". "Einen Tag später stand ich mit ihr Hand in Hand im Garten." Zwar war er zu der Zeit noch offiziell mit Andrea zusammen, doch nur "aus Bequemlichkeit". Jetzt ist Heinz mit seiner Sylvwia endlich angekommen. "Sie ist die Liebe meines Lebens!", schwärmte er.

Fürst Karl-Heinz und seine neue Freundin Silvwia Foto: MG RTL D / 99pro media

Karl-Heinz und Sylvwia wollen Mallorca verlassen

In der heutigen Folge von " " geben die beiden nun endlich ihr -Debüt als Paar. Der adoptierte Adlige und die polnische Geschäftsfrau werden zum ersten Mal private Einblicke in ihrer Beziehung gewähren. Außerdem steht eine große Veränderung an: Die beiden werden Heinz' Heimat Mallorca verlassen.

