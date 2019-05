Fürst Karl-Heinz: Verschollen! Der TV-Star wird vermisst

Große Sorge um Fürst Karl-Heinz! Im letzten Jahres zog er noch ins "Promi Big Brother"-Haus ein, warf jedoch nach nur wenigen Tagen das Handtuch. Seitdem ist der " "-Auswanderer abgetaucht...

Aufruf bei Instagram

Jetzt bittet Sender um Mithilfe. Auf dem -Account von "Goodbye Deutschland" heißt es: "Goodbye Deutschland‘ hat lange nichts von ihm gehört und würde sich freuen, ihn wiederzusehen! Also: Wo steckt Fürst Heinz? Jener Millionär, der einst mit seiner Andrea hoch über Santa Ponsa in der Villa Colani thronte und lange Zeit die Menschen unterhielt." Und weiter: "Was wurde aus ihm? Wer etwas weiß, darf sich gerne melden!" Oh je, das hört sich ja gar nicht gut an...

Fürst Karl-Heinz : Das ist seine neue Freundin

Enthüllt! Hier steckt Fürst Karl-Heinz

Sorgen müssen sich die Fans aber nicht machen. Karl-Heinz scheint es gut zu gehen. Noch vor fünf Tagen postete er auf einige Bilder aus Berlin. "In Berlin sind heute und morgen Sonntag die Classic Days am Kurfürstendamm. Tolle Oldtimer, zu recht stolze Besitzer und sehr viele Besucher haben Freude an dem Event. Ich sende euch und euren Liebsten Grüße derzeit aus Berlin", schrieb er. Heinz, melde dich doch auch mal wieder bei VOX!