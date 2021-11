Fürstin Charlène: Abschiedsworte! Sie sagt endgültig Lebewohl!

"Es war eine sehr herausfordernde Zeit hier. Aber gleichzeitig war es auch wundervoll, wieder zurück in Südafrika zu sein. Ich möchte den Ärzten in Südafrika danken, die hervorragende Arbeit geleistet haben, um mir zu helfen", berichtet Fürstin Charlène nun laut "Leute heute". Sehr private Worte, die zeigen: Die Fürstin hat Südafrika mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlassen. Wie es heißt, soll sich die Beauty in den nächsten Tagen mit Albert auf einen Staatsbesuch nach Dubai begeben, um wieder in ihre alte Rolle als Repräsentantin des Fürstenhauses zu fungieren. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die Beauty dabei nicht all zu viel zumutet...