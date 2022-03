Fürstin Charlène: Auswanderung! Jetzt zieht sie knallharte Konsequenzen

Nur Tage nach ihrer Ankunft flog Fürstin Charlène wieder in die Schweiz zurück, offiziell zu einer kurzen Nachbehandlung. Laut Medienberichten hat sie harte Bedingungen an ihre endgültige Rückkehr geknüpft: Sie werde weiterhin im Palast und einem in Hafennähe gelegenen Apartment wohnen, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie mehrere Monate im Jahr in ihrer Heimat Südafrika verbringen kann!

Dort ist die ehemalige Olympiaschwimmerin glücklich, dort fühlt sie sich gebraucht, blühte bei ihrem letzten Besuch vor gut einem Jahr im Kampf für den Artenschutz und gegen Nashorn-Wilderer regelrecht auf. Sie wirkte lebendig, sprühte geradezu vor Energie und Tatkraft. „Es erfüllt mich mit immenser Freude, wieder mit dem afrikanischen Volk in Kontakt zu treten“, erklärte sie damals. „Wie passend, meine Liebe zu Afrika an einem Ort mit dem Namen Thanda wiederzuentdecken, was in der Zulu-Sprache ,Liebe‘ bedeutet.“ Diesem Herzensprojekt will die Fürstin sich in Zukunft regelmäßig widmen – unbehelligt von ihren Aufgaben als Landesmutter.