Fürstin Charlène: Bitterer Verrat! Was läuft mit Alberts Ex-Geliebter?

Zwar waren Alberts Termine in der Provinz Bari, fünf Auto-Stunden von der italienischen Hauptstadt entfernt – mit dem Privatjet jedoch ein Katzensprung.

Was für ein bitterer Verrat der Liebes-Rivalin an Charlène! Es wirkt, als wolle Nicole die Fürstin mit ihrem Italien-Post brüskieren, verletzen. Sie lästerte noch vor Kurzem über die kranke Charlène: „Es ist mir egal, was mit ihr los ist. Alles, was ihr widerfährt, ist Karma.“

Wenige Tage nach dem Italien-Aufenthalt zeigte sich der Fürst erstmals wieder offiziell mit seiner Frau und den Kindern. Es waren erschütternde Familien-Bilder: Charlène stand wie versteinert neben ihrem Mann. Glück sieht anders aus…!