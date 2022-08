Fürstin Charlène: "Da steckt nicht mehr viel Mensch dahinter"

Wie schlecht geht es Charlène von Monaco wirklich? Royal-Expertin Eva-Maria Moosmüller hat da eine ganz eigene Theorie. Angeblich habe die vermeidliche Ehe-Krise von Fürst Albert und Fürstin Charlène einen ganz außergewöhnlichen Hintergrund - auf der Grimaldi Familie liegt laut der Expertin ein Fluch. In der "ZDFzeit"-Dokumentation "Monacos unglückliche Fürstin" heißt es, dass im 13. Jahrhundert ein Vorfahre Fürst Alberts ein Bauernmädchen geschändet haben soll, woraufhin die junge Frau einen Fluch ausgesprochen haben soll, wonach niemals ein Grimaldi Glück in der Ehe finden sollte. Was wirklich an dieser Legende dran ist, ist ungewiss, jedoch ist Fürstin Charlène allen Anscheins nach davon nicht verschont geblieben. Eva-Maria Moosmüller unterstreicht dies mit den Worten: