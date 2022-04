Fürstin Charlène: Die nächste Hiobsbotschaft!

Große Sorge um Albert

In einem Statement, das unter anderem dem "People"-Magazin vorliegt, heißt es, dass es "keinen Anlass zur Sorge" gebe. Der 64-Jährige befinde sich in Isolation, könne von dort aus allerdings weiterhin arbeiten und "in ständigem Kontakt mit den Mitgliedern seines Kabinetts, seiner Regierung sowie seinen engen Mitarbeitern" bleiben. Die Familie macht sich natürlich trotzdem große Sorgen!

Als Albert das erste Mal infiziert war, hatte er mit starker Müdigkeit zu kämpfen. Davon abgesehen bezeichnete er seine Erkrankung jedoch als sehr mild. Bleibt zu hoffen, dass er sich auch beim zweiten Mal schnell wieder erholt und auf die Beine kommt. Denn besonders für Ehefrau Charlène dürfte es sehr schwierig sein, erneut von Albert getrennt sein zu müssen...