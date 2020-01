Fürstin Charlène: Drama in Monaco!

So offen sprach Fürstin Charlène noch nie über ihre Einsamkeit. Traurig, was sie jetzt enthüllte...

Gerade wurde Fürstin Charlène 42 - und es könnte ein trauriger Geburtstag gewesen sein. Sicherlich waren da Ehemann Albert (61) und die Zwillinge Gabriella und Jacques (beide 6) – aber wer noch? Denn Monacos Fürstin hat gerade erst ein trauriges Geheimnis offenbart: „Obwohl ich einige wunderbare Leute getroffen habe, seit ich in Monaco lebe, betrachte ich sie alle als Bekannte. Ich habe hier nur zwei Freunde gefunden. Die Menschen in Monaco verstehen meine südafrikanische Mentalität und meinen Humor nicht.“ Dann gesteht sie noch: „Natürlich gibt es Leute, die auf mich eifersüchtig sind, aber das liegt offenbar an meiner Position.“

Isoliert, einsam, allein. So fühlt sich Charlene wohl oft, seit sie ihre Heimat verlassen hat. Freunde, Familie – alles hat sie in Benoni zurücklassen müssen. Ihre Eltern Lynette (63) und Michael Wittstock (73) konnten sich nie an den Gedanken gewöhnen, in den Zwergstaat an der Côte d’Azur zu ziehen, ebenso Bruder Sean (36). Nur ihr Bruder Gareth (37) lebt mit seiner Frau Roisin Gavin in Monaco und ist mittlerweile der Generalsekretär der Fürstin-Charlene-Stiftung.

Über seine royale Schwester sagt er: „Sie braucht die Unterstützung ihrer Nächsten. Unsere Verbindung ist zum Glück sehr stark. Ich sehe Charlene regelmäßig, und unsere Tochter Kaja-Rose spielt gern mit den Zwillingen.“ Dabei sind Freunde doch so wichtig! Kein Wunder, dass die Fürstin oft so traurig wirkt.

