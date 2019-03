Fürstin Charlene: Endlich frei! Paukenschlag in Monaco!

Sie hat es endlich geschafft! Die Schwimmerin hat sich im wahrsten Sinne des Wortes freigeschwommen. Von den harten Regeln des monegassischen Hofes, vom Druck, den vielleicht auch ihr Ehemann und seine Familie auf sie ausübten. Fürstin Charlene ist jetzt frei – und hat ihren Mann in seine Schranken gewiesen.

Das Hofprotokoll „erstickt mich fast“, gab die Fürstin schon des Öfteren zu. Und das wollte sie wohl nicht mehr länger ertragen müssen.

Es wirkt fast so, als hätte die 41-Jährige eine Vereinbarung mit (61) getroffen: Sie bleibt bei ihm, wenn sie endlich die Freiheiten genießen darf, die sie braucht, um wirklich glücklich zu sein.

Fürstin Charlene genießt ihre neue Freiheit

Die Freiheit, in ihre Heimat Südafrika zu fahren, wenn sie es will. Ihre Kinder so zu erziehen, wie sie es für richtig hält. Und sich in der Öffentlichkeit nicht immer steif und unnahbar zu geben, sondern herzlich und bodenständig, wie sie es nun einmal ist.

Fürstin Charlène: Baby-Kracher in Monaco!

Und für alle sichtbar zeigt ihr „Liebes-Ultimatum“ immer mehr Wirkung. Zwar taucht Fürst Albert noch oft allein bei Terminen auf, aber auch er scheint dies jetzt entspannter hinzunehmen. Und wenn Charlene dann doch mal bei Terminen an seiner Seite ist, strahlen sich plötzlich beide an, als hätten sie ihre Liebe zueinander neu entdeckt. Auch die süßen Zwillinge, die lange Zeit etwas scheu und schüchtern wirkten, blühen förmlich auf. Selbstbewusst begleiten sie ihre Eltern, sind aufgeweckt und neugierig. Sie erobern mehr und mehr die Herzen der Monegassen.

Fürstin Charlene hat sich durchgesetzt, endlich an sich und nicht an den Hof, die strenge Etikette gedacht. Aus der unglücklichen Frau wurde eine selbstbewusste Fürstin, die ihre Rolle gefunden und sich mit ihr arrangiert hat. Charlene hat die Stärke gezeigt, die immer in ihr schlummerte. Jetzt ist sie frei und unabhängig. Und hat damit sogar ihre Ehe gerettet. Dies war ein langer Weg, aber für ihr neues Glück hat es sich gelohnt!