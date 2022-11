Fürstin Charlene: Endlich frei! Sie startet glücklich in ein neues Leben

Es war ein langer, oft mühsamer Weg für die Landesmutter, die seit Mai wieder vermehrt an öffentlichen Terminen teilnimmt. Schritt für Schritt kämpfte sie sich in den fürstlichen Alltag zurück und wies so ihre Schwägerin und erbitterte Konkurrentin Caroline in die Schranken, die während Charlenes langer Abwesenheit nur allzu bereitwillig eingesprungen war, sowohl als First Lady von Monaco als auch als Bezugsperson für die siebenjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella. Doch nun ist die Fürstin zurück und die Prinzessin muss wieder mit der ihr zustehenden Rolle vorlieb nehmen.

So strahlend war Charlenes Triumph, dass ein kleiner Wermutstropfen kaum ins Gewicht fiel. Ja, dass Albert die New York-Reise auch für ein Treffen mit seinen unehelichen Kinder Jazmin Grace Grimaldi und Alexandre Grimalid-Coste nutzte, dürfte ihr nicht gefallen haben, zumal Alexandres Mutter und Charlenes andere Rivalin Nicole Coste das Ganze demonstrativ im Foto festhielt und in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, um die Fürstin zu demütigen. Doch die ist mittlerweile offenbar stark genug, um solche Seitenhiebe locker wegzustecken – und ganz entspannt die neue Nähe zu ihrem Mann zu genießen.

