Fürstin Charlène: Erschütternde Beichte! Der Schmerz sitzt tief

Fürstin Charlène hat die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens hinter sich. Monatelang saß sie mit gesundheitlichen Problemen in Südafrika fest, getrennt von ihrer Familie. Und auch nach ihrer Rückkehr in den Palast ging es ihr so schlecht, dass sie für eine längere Zeit in die Klinik musste. Mittlerweile geht es der 44-Jährigen etwas besser, doch der Schmerz sitzt immer noch tief...