Fürstin Charlène: Flucht nach Afrika! Ist ihre Ehe endgültig am Ende?

Große Aufregung in Monaco um Charlènes (41) Flucht nach Afrika. Denn diesmal sind die Zwillinge bei ihr. Steht etwa ihre Ehe mit Albert (60) vor dem Aus?

Ist da etwas mächtig faul im Zwergstaat Monaco? Während sich an der Côte d’Azur bei die Sportwelt die Klinke in die Hand gibt, fehlt von seiner Frau jede Spur. Mal wieder! Viele Termine musste der Regent zuletzt ohne Charlène wahrnehmen. Und jetzt ist auch klar, warum: Sie ist in Afrika, ihrer alten Heimat.

Schon öfter hat die Südafrikanerin ohne ihren Mann das Land bereist, dort Verwandte und Freunde getroffen. „Es macht mich immer wahnsinnig glücklich, wieder zu Hause zu sein“, schwärmte Charlène bei jedem Besuch. Nun aber hat sie zum ersten Mal ihre Zwillinge Jacques und Gabriella (4) dabei!

Ist das Ehe-Aus bei Charlène und Albert besiegelt?

Im Internet postete die Fürstin ein Video, das die Kleinen in Südafrika zeigt. Angesichts dieser neuen Entwicklung fragen sich manche Monegassen: Ist das Ende der Ehe mit Albert besiegelt? Über den Zustand der Beziehung des Fürstenpaares gab es seit der Hochzeit 2011 immer widersprüchliche Meldungen. Dass sich Charlène in Monaco nie richtig eingelebt hat, tut ein Übriges dazu. Sie selbst sagte einmal über das Leben im Palast: „Protokoll, Protokoll! Es erstickte mich fast!“

Bleibt Charlène vielleicht für immer mit den Zwillingen in Südafrika? Für Albert wäre es ein Schock. Seine Frau ist weg – und mit ihr Thronerbe Jacques! Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Bisher kam Charlène von ihren Afrika-Reisen immer wieder zurück zu Albert. Vielleicht braucht sie gelegentlich einfach eine Auszeit…