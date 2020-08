Fürstin Charlène: Frisuren-Hammer! Sie trägt jetzt Pony

Ist sie's oder ist sie's nicht? Man musste wirklich zweimal hinsehen, um Fürstin Charlène bei ihrem Besuch der Tour de France am Wochenende zu erkennen. Und das lag nicht nur an der Schutzmaske, die die Monegassin trug - sondern vor allem an ihrer neuen Frisur!

Fürstin Charlène hat sich mit diesem Look quasi völlig neu erfunden. Statt wie sonst klassisch und elegant präsentierte sich die 42-Jährige mit einem stylishen Micro-Pony. Ganz schön ungewohnt! Auch ihr Outfit (knallgelbe Lederjacke und Jeans) wirkte deutlich unkonventioneller, als man Charlène sonst kennt. Der Schriftzug auf ihrem Mundschutz "Why so serious?" (dt.: Warum so ernst?) komplettierten den aufsehenerregenden Style.

Was steckt hinter Charlènes neuer Frisur?

Gibt es etwa einen Grund, weshalb Fürstin Charlène sich plötzlich so verändert zeigt? Gibt es süße News bei dem Fürstenpaar? Erst kürzlich wurden die beiden so innig wie lange nicht mehr gesehen. Beim Verlassen einer Kathedrale hatte sie sich bei ihrem Mann Albert untergehakt, blickte ihn liebevoll an. Ihre Körpersprache zeugte von großer Verliebtheit.