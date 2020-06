Reddit this

Fürstin Charlène & Fürst Albert: Jubel-News! Darauf haben sie so lange gewartet

Juhu, endlich lassen sich Charlène von Monaco und Fürst Albert wieder in der Öffentlichkeit blicken!

Auf diesen Moment haben und so lange gewartet! Am Dienstag absolvierte das Paar seinen ersten öffentlichen Auftritt seit langem und hatte dabei sehr viel Spaß.

Albert geht es wieder gut

Beide trugen einen weißen Mund-Nasen-Schutz, als sie an der Einweihung des neuen „Place de Casino“ in Monte-Carlo teilnahmen und für die Kameras posierten. Liebevoll schmiegte Charlène sich an ihren Ehemann und suchte immer wieder seine Nähe. Wie süß!

Endlich zeigen sich Charlène und Albert wieder in der Öffentlichkeit! Foto: GettyImages

Besonders Albert dürfte sich darüber freuen, endlich wieder seinen Pflichten nachgehen zu können. Wir erinnern uns: Der 62-Jährige hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und musste sich zwei Wochen lang isolieren. Seine Familie durfte er während dieser Zeit nicht sehen. Kein Wunder also, dass seine Liebste nun vermehrt die Nähe zu ihm sucht…

