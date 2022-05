Fürstin Charlène: Wundervolle News! Sie kann endlich wieder strahlen

„Ihr geht es sehr gut“, ließ Charlènes Ehemann nun verlauten. „Sie hat öffentliche Auftritte absolviert und wird in Zukunft mehr öffentliche Auftritte haben.“ Doch dass die lange angeschlagene Fürstin plötzlich so gelöst wirkt, könnte weniger an ihrer fortgeschrittenen Genesung liegen als an einer für sie vorteilhaften Vereinbarung, die sie weitgehend aus den Zwängen des Palastes befreit: Laut dem französischen Magazin „Voici“ soll Charlène pro Jahr zwölf Millionen Euro Apanage bekommen und ihren Lebensmittelpunkt an den Genfer See verlegen.