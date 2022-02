Fürstin Charlène: Heftiger Verrat! Alberts Ex-Geliebte schockt Monaco

Simona ist nun schon die zweite Dame, die öffentlich über ihre Beziehung mit Fürst Albert spricht. Denn da ist ja auch immer noch Nicole Coste (50), mit der Albert sogar einen Sohn hat: Alexandre (18). Welche Ehefrau könnte das so einfach wegstecken, wenn sich auf einmal so viele Liebschaften des Gatten in Erinnerung bringen? Man kann nur erahnen, wie sehr Charlène diese Enthüllungen treffen müssen. Wie geht sie damit um? Kann sie ihrem Mann noch vertrauen?

Denn eigentlich wünscht sich Charlène doch nichts mehr, als endlich wieder eine gute Fürstin – und eine gute Mutter! – zu sein. „Ich vermisse meine Kinder schrecklich“, klagte sie vor einiger Zeit. Ihre Familie hatte sie zuletzt ein paar Mal in der Klinik besucht und Albert stellte laut klar: „Unsere Ehe ist nicht in Gefahr!“ Doch all das war vor dem neuen Verrat. Wie geht es nun weiter?

Eine starke Frau würde sich in einem Moment wie diesem wohl vor Augen führen, dass diese Geliebte eine Frau aus der Vergangenheit ist. Dass ihr Mann glücklich ist, sie zu haben. Dass nichts ihrer Beziehung Schaden zufügen könnte. Doch Charlène ist im Moment leider keine starke Frau.

Ist die Ehe von Charlène und Albert wirklich am Ende? Vor Kurzem zeigte sie sich bereits ohne Ring in der Öffentlichkeit: