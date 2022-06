Fürstin Charlène: Jaa, endlich bricht sie ihr Schweigen!

"Heute fühle ich mich gelassener"

Ganz persönlich und privat räumt sie mit den bösen Trennungsgerüchten auf: "Nach meiner Rückkehr ins Fürstentum habe ich meine ganze Energie auf meine Kinder, meinen Mann und meine Gesundheit konzentriert, denn sie sind meine Priorität. Mein Gesundheitszustand ist noch sehr fragil und ich möchte nichts überstürzen. Der Weg war lang, schwierig und so schmerzhaft." Doch er hatte auch eine positive Seite: "Heute fühle ich mich gelassener."

Ihr neues Leben mit der Familie in Monaco, nachdem sie fast ein Jahr – erst in Südafrika und dann in der Schweiz – um ihre Gesundheit kämpfte, tut ihr sichtlich gut. Gerade überreichte sie mit Tochter Gabriella bei der "Monaco Fashion Week" einen Modepreis. "Ich habe jeden Moment genossen, als ich meine Prinzessin auf ihre erste offizielle Veranstaltung vorbereitet habe", freut sich Charlène.

