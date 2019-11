Fürstin Charlène: Jaa, süße Neuigkeiten! Albert hat sich verplappert

Es wird nicht ruhig um Fürstin ! Erst kürzlich war die Beauty für längere Zeit aus der Öffentlichkeit verschwunden und sorgte damit für jede Menge Kopfzerbrechen bei ihren Fans. Nun die nächste Neuigkeit...

Ist Charlène von Monaco schwanger?

Wie nun Christa Mayrhofer-Dukor, eine Cousine der verstorbenen Fürstin Gracia Patricia gegenüber dem Magazin "Oggi" erzählt, soll Charlène in anderen Umständen sein. So soll ihr bei der "Flame of Peace"-Gala erzählt haben: "Er hat mir ­erklärt, dass seine Frau sich derzeit in einer sehr besonderen ­Phase befindet und er sie mit viel Rücksicht behandelt (...) Für mich als Frau war sofort klar, was er mir sagen wollte: Charlène ist wieder schwanger!" Wow! Was für Hammer- ! Aber auch der jüngste Auftritt der Fürstin ließ die Baby-Gerüchteküche erneut zum Brodeln bringen...

Charlène von Monaco überrascht in weitem Look

Am monegassischen Nationalfeiertag am 19. November zeigte sich Charlène von Monaco seit längerem erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Doch während die Schönheit sonst für ihre körperbetonten Looks bekannt ist, erschien die Frau von Fürst Albert in einem weiten Ensemble, welches ihre Figur perfekt verhüllte. Ob Charlène unter ihrem Mantel wohl ein Baby-Bauch versteckt? Der Palast gab dazu bis jetzt jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein…

