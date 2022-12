Fürstin Charlène: Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Fast ein halbes Jahr ist es nun schon her, dass Fürstin Charlène mit ihrer besorgniserregenden Hals-Nasen-Ohren-Infektion in Afrika für Aufsehen sorgte. Die Gattin von Fürst Albert musste mehrere Monate in Südafrika ausharren, bis sie endlich wieder gesund genug war, die Heimreise nach Monaco anzutreten. Dort angekommen musste sie jedoch direkt erneut in eine Klink eingeliefert werden. Erst jetzt kämpft sich die Zwillings-Mutter wieder Schritt für Schritt in ihr altes Leben zurück. Nun gab sie jedoch unerwartet erstmals ein offenes Update über ihren Gesundheitszustand.