Fürstin Charlene: Jetzt jagt sie die Geliebte von Fürst Albert vom Hof!

"Es ist mir egal, was mit ihr los ist", giftete Nicole Coste doch tatsächlich laut "Das Neue Blatt", als die Fürstin am Boden lag. Und weiter: "Warum sollte es mich kümmern? Alles, was ihr passiert, ist Karma. Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als Charlene. Sie lieben und respektieren mich wirklich.“ Ganz schön starker Tobak!

Vor Kurzem behauptete Nicole Coste schon, die Fürstin habe Alexandre schäbig behandelt, ihn in den Angestellten-Trakt im Palast verbannt. Albert meinte dazu nur: "Es war unangemessen. Ich war wütend, als ich das Interview las."

Also ehrlich: Verteidigt man etwa so seine Frau? Offenbar ist es ihm nicht gelungen, mal ein richtiges Machtwort zu sprechen. Seiner Ex-Geliebten deutlich klar zu machen, dass sie besser den Mund hält. Dass Nicole Coste immer wieder in Erscheinung tritt, ist ein Übel – und Charlene hat offenbar genug davon, sie wird zum Gegenschlag ausholen.