Fürstin Charlene: Jetzt schickt sie ihre Rivalin in die Wüste

Es ist nämlich so, dass der verstorbene Fürst Rainier III. († 81) im kommenden Mai seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Um das zu zelebrieren, wurde extra ein Festkomitee gegründet. In der Planung involviert: die Fürstenfamilie. Doch offenbar war Charlene zunächst davon ausgeschlossen. Könnte es sein, dass Caroline ihre Schwägerin schlichtweg nicht dabeihaben wollte? Dass die zwei Frauen sich nicht grün sind, ist in Monaco ja ohnehin ein offenes Geheimnis.