Enthüllungsbuch von Fürstin Charlène: Jetzt bibbert der Palast

Dieser Schritt würde ihr nicht nur "guttun", es wäre auch "eine mutige Geste", verkündete Royal-Experte und Autor Thomas Pernette. "Ich denke, Albert von Monaco würde es zulassen", plauderte er aus. Ob er sich da so sicher sein kann? Schließlich hätte Charlène so einiges zu erzählen: die Wahrheit über ihre Ehe mit dem einstigen Herzensbrecher Fürst Albert mit all ihren Schwierigkeiten, die Hintergründe ihrer schweren Erkrankung 2021 und ihrer damit verbundenen langen Abwesenheit in ihrem Heimatland Afrika.

Immer wieder versuchte sich die Blondine in der Vergangenheit zu rechtfertigen, weshalb sie dem Zwergstaat so oft den Rücken kehrte. Immer wieder betonte sie, sie vermisse ihr Land und ihre Familie. Nur Glauben schenkte man ihr wenig. In ihrer Autobiografie könnte sie sich endlich alles von der Seele schreiben – wie sehr sie unter den Machtspielen im Palast der Grimaldis gelitten hat, über die schwierige Beziehung zu ihrer dominanten Schwägerin Prinzessin Caroline sowie ihre Eifersucht gegenüber Alberts zahlreichen Ex-Frauen und seinen unehelichen Kindern. Allein der Gedanke an intime Details aus Charlènes Alltagsleben würde so manchem Royal im Vorwege die Schamesröte ins Gesicht treiben. Für einige eine Zitterpartie – für Charlène die Möglichkeit, sich von all ihren Zwängen zu befreien…