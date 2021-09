Fürstin Charlène: Neue Familientragödie! Verliert sie jetzt die Kinder?

Die Fürstin in den Fängen einer Wahrsagerin! Ist das der wahre Grund, warum Charlène nicht an den Hof nach Monaco zurückkehrt? Weil die Zahlen es ihr verboten haben? Fürst Albert (63) muss seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren, um das Wohlergehen seiner Frau besorgt sein, wenn das wirklich stimmt.

Charlène scheint völlig verändert, macht nur noch mit verstörenden Videos und verschrobenen Fotos von sich reden. Ist sie überhaupt noch fähig dazu, Fürstin zu sein? Und noch wichtiger: Kann eine Frau in diesem Zustand noch eine gute Mutter sein? Fürstin Charlène scheint ihre Zwillinge nicht mehr alleine zu treffen. Wenn, wie jetzt jüngst in Südafrika, dann ist immer Albert mit dabei. Als wolle er die Kinder nicht alleine mit Mama lassen. Denn da ist dieser Zweifel: Darf sie ihre Kinder vielleicht nie wieder sehen? Weil sie eine Gefahr für deren Wohlergehen darstellt? Die Kinder, die sie früher so sehr liebte, scheinen im Moment keine große Rolle mehr für sie zu spielen. Den ganzen Sommer verbrachte sie ohne die Zwillinge. Weil die Zahlen es ihr so befohlen haben?

