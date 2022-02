Fürstin Charlène: Neue Hoffnung! Die Therapie schlägt an

Charlène erholt sich endlich

Denn es bedeutet, dass Charlène vom Protokoll nicht dazu gedrängt wurde, an der Veranstaltung teilzunehmen. Man scheint ihr vielmehr die Zeit zuzugestehen, die sie braucht, um wieder ganz gesund zu werden. Seit November wird die Fürstin wegen "psychischer und physischer Erschöpfung" in einer Schweizer Klinik behandelt. Und die Therapie scheint zu wirken: Charlène erhole sich "auf zufriedenstellende und beruhigende Weise", meldet der Palast. Bei ihrer Genesung wird sie nach Kräften von der Familie unterstützt, die dafür sorgt, dass Charlène ihre geliebten Kinder regelmäßig in die Arme schließen kann.

Wenn Papa Albert die siebenjährigen Zwillinge nicht selbst in die Schweiz begleiten kann, springt die Verwandtschaft ein, wie zuletzt am Wochenende vor dem Geburtstag der Fürstin am 25. Januar: Ein Augenzeuge sichtete Alberts Neffen Andrea Casiraghi mit Gabriella und Jacques in der Nähe von Zürich: "Das war zweifelsfrei Andrea Casiraghi mit den Zwillingen", versichert der Beobachter in der Schweizer Zeitung "20 Minuten". Auch Charlènes Brüder Gareth und Sean halten ihr, so gut sie können, den Rücken frei, springen auch mal bei offiziellen Terminen für sie ein. Vieles deutete darauf hin, dass die Fürstin dank der Bemühungen ihrer Liebsten bald wieder nach Hause zurückkehren kann – diesmal, um zu bleiben …

