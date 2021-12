Fürstin Charlène: Neue Horrornachrichten von ihren Zwillinge Jacques & Gabriella!

Es waren herzzerreißende Bilder am monegassischen Nationalfeiertag, als Jacques und seine Schwester Gabriella zwei Plakate mit einer Botschaft für ihre Mutter in den Händen hielten. Auf den selbstgemalten Bildern stand: "Wir vermissen dich, Mama" und "Wir lieben dich, Mama". Denn kurz zuvor mussten sie sich wieder von ihrer Mutter Charlène (43) verabschieden. Erst Tage zuvor war die Fürstin, nach neun Monaten Aufenthalt in Südafrika, in Monaco gelandet. Und der Trennungsschmerz war den beiden Kindern deutlich anzusehen: Kaum ein Lächeln, der Blick gesenkt oder starr nach vorne gerichtet.

Aber der Abschied von Charlène war leider nötig, denn wie Fürst Albert (63) mitteilte, geht es ihr nicht gut: "Sie fühlt sich überfordert und war den offiziellen Verpflichtungen, dem Leben im Allgemeinen und sogar dem Familienleben nicht mehr gewachsen." Sie hat zudem kaum noch gegessen und daher stark an Gewicht verloren. "Sie hat gemerkt, dass sie Hilfe braucht", erklärt Albert laut "Das Neue". Charlène soll sich daher außerhalb von Monaco in einer Klinik befinden.

Jacques und Gabriella versuchen, die Situation zu verstehen. Nicht leicht für zwei Sechsjährige, denn die Sehnsucht nach Mama ist einfach zu groß!