Fürstin Charlène: Neues Glück mit einem neuen Mann

Es geht hier also nicht um Liebe, Charlène und Vladislav haben keine Affäre. Er ist einfach nur ein guter Freund, der ihr durch diese schwere Zeit hilft. Und so hilft er auch Albert, weil der Fürst weiß: Seine geliebte Frau ist nicht allein, wenn er keine Zeit hat. Sie hat jemanden, auf den sie sich verlassen kann. So kann er selbst sich um die Zwillinge Jacques und Gabriella (7) kümmern und seine Aufgaben als Fürst von Monaco erfüllen.

Eine der guten Eigenschaften von Vladislav ist dessen Diskretion. Er drängt nicht in die Öffentlichkeit, hat nicht einmal ein Profil im Internet.

Er hat kein Interesse daran, sich selbst darzustellen – nein, der Russe ist medienscheu und lebt ein Leben abseits vom Rampenlicht. Auch deswegen vertraut sich Charlène ihm an, weil sie weiß: All ihre Gefühle sind bei ihm sicher. Und manchmal ist ein Gespräch mit einem guten Freund genauso wertvoll wie eine Therapiestunde mit einem Experten.

Zwar ist noch nicht klar, wann Charlène wieder nach Hause zurückkehren kann, aber auch der Palast teilte zuletzt noch mit: „Ihre Hoheit Fürstin Charlène erholt sich auf zufriedenstellende und beruhigende Weise.“ Und Albert selbst sagte gerade erst: "Fürstin Charlène geht es viel besser, und ich hoffe, dass sie sehr bald wieder im Fürstentum sein wird."

Vielleicht schafft sie es ja sogar, pünktlich zum 64. Geburtstag ihres Gatten wieder an seiner Seite zu sein. Am 14. März feiert er seinen Ehrentag – dann, wenn die Frühlingssonne in Monaco scheint und trübe Gedanken bei Charlène hoffentlich der Vergangenheit angehören.