Fürstin Charlène: Paukenschlag in Monaco! Kehrt sie nie wieder zurück?

Nachdem die Fürstin im November letzten Jahres nach achtmonatigem Südafrika-Aufenthalt vorübergehend heim an den monegassischen Hof kam, zog sie sich nur Tage später wieder aus der Öffentlichkeit und in eine Schweizer Klinik zurück. Körperliche und psychische Erschöpfung sei der Grund dafür, warum sich seine Frau in Behandlung begeben habe, erklärte Fürst Albert.

Die erneute Trennung von ihrer Mutter fällt natürlich ihren Zwillingen Gabriella und Jacques besonders schwer. Sie brauchen Charlène und sie können gar nicht verstehen, was mit ihr geschieht. Niemand beantwortet ihnen ihre wichtigste Frage: „Wann kommt Mama zurück?“ Doch deren Heimkehr steht in den Sternen.